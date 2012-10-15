〔日本数据〕8月工业生产修正为较上月下滑1.6%--经济产业省

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透东京10月15日电---日本经济产业省周一公布的数据显示,8月工业生产修正为较上月下滑1.6%,显示中国经济放缓和债务缠身的欧元区正在损害仰赖出口的日本经济.
8月初值为下滑1.3%,7月时为下降1.0%.
8月产能利用率指数较上月下降2.6%至85.8.(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王翔琼;审校 沈以文
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。