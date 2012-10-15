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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 12:43 BJT

〔日本数据〕8月工业生产修正为较上月下滑1.6%--经济产业省

路透东京10月15日电---日本经济产业省周一公布的数据显示,8月工业生产修正为较上月下滑1.6%,显示中国经济放缓和债务缠身的欧元区正在损害仰赖出口的日本经济.

8月初值为下滑1.3%,7月时为下降1.0%.

8月产能利用率指数较上月下降2.6%至85.8.(完)

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--编译 王翔琼;审校 沈以文

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