〔中国货币市场〕准备金退款助回购利率走低,央行逆回购操作料左右后市(更新版)

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海10月15日电---中国银行间市场周一早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向.
中国央行数据显示,金融机构9月份人民币存款增加1.65万亿元,同比多增9,212亿元.银行每月5/15/25日三次的准备金调整中,实行多退少补.一般来说,季末等时点存款余额的突击增加,会导致银行应缴存的准备金大幅增加,随后则多因存款流失或减少,已缴存的准备金会相应有所退回.
"现在资金是挺松的,我们(准备金)就退款了.如果央行继续支持货币市场,那资金就不是问题."华南一银行交易员称.
不过她也指出,目前市场对央行公开市场提供的流动性十分依赖.在逆回购未到期资金量偏大,而且本月仍有财政存款缴存的情况下,机构对未来资金面预期还谈不上十分放松.总的来说,短期内还需要重点关注公开市场逆回购操作规模和中标利率变化情况.
央行公开市场一级交易商本周可继续上报逆/正回购需求,其中逆回购包括7/14/28天三个品种,正回购依旧为28和91天两种.至本月末之前,公开市场将有逾7,000亿元人民币逆回购到期.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0653 2.4089 -34.36
七天CN7DRP=CFXS 2.8111 3.1839 -37.28
14天CN14DRP=CFXS 3.2615 3.6053 -34.38
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9200 2.0750 +84.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.7150 +28.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.8700 +13.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.0650 2.4290 -36.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8000 3.2242 -42.42
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1000 3.6000 -50.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.0408 2.4228 -38.20
七天SHICNYSWD= 2.7742 3.1725 -39.83
三个月SHICNY3MD= 3.6992 3.7026 -0.34
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。