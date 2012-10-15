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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 12:15 BJT

〔中国货币市场〕准备金退款助回购利率走低,央行逆回购操作料左右后市(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月15日电---中国银行间市场周一早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向.

中国央行数据显示,金融机构9月份人民币存款增加1.65万亿元,同比多增9,212亿元.银行每月5/15/25日三次的准备金调整中,实行多退少补.一般来说,季末等时点存款余额的突击增加,会导致银行应缴存的准备金大幅增加,随后则多因存款流失或减少,已缴存的准备金会相应有所退回.

"现在资金是挺松的,我们(准备金)就退款了.如果央行继续支持货币市场,那资金就不是问题."华南一银行交易员称.

不过她也指出,目前市场对央行公开市场提供的流动性十分依赖.在逆回购未到期资金量偏大,而且本月仍有财政存款缴存的情况下,机构对未来资金面预期还谈不上十分放松.总的来说,短期内还需要重点关注公开市场逆回购操作规模和中标利率变化情况.

央行公开市场一级交易商本周可继续上报逆/正回购需求,其中逆回购包括7/14/28天三个品种,正回购依旧为28和91天两种.至本月末之前,公开市场将有逾7,000亿元人民币逆回购到期.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0653 2.4089 -34.36

七天CN7DRP=CFXS 2.8111 3.1839 -37.28

14天CN14DRP=CFXS 3.2615 3.6053 -34.38

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9200 2.0750 +84.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.7150 +28.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.8700 +13.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.0650 2.4290 -36.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8000 3.2242 -42.42

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1000 3.6000 -50.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.0408 2.4228 -38.20

七天SHICNYSWD= 2.7742 3.1725 -39.83

三个月SHICNY3MD= 3.6992 3.7026 -0.34

===============================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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