《投行看数据》中国经济见底在即,舒缓出台货币宽松政策压力

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京10月15日电---周末公布的中国信贷和贸易数据双双优于预期,这令投资银行们纷纷发布报告认为,经济见底或将指日可待,且这亦缓解了中国在下月初换届之前出台更多宽松政策的压力.
苏格兰皇家银行就发布报告认为,经济见底在即,并且这可能已减轻了货币政策放松的任务.
"优于预期的出口增长很可能将能够帮助支持就业,并减缓政府换届前出台更多宽松政策的压力",投资银行巴克莱并称,"尽管未有降息和降准,但信贷及整体融资情况已经放松,以支持经济增长".
另外,投资银行野村也指出,这些正面讯号强化了其对于中国经济增长将于四季度明显反弹的观点.
"我们认为,将于11月1日公布的10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI将提升至50.2,且受基建及保障房投资拉动,增长将在未来月份中反弹",野村表示.
央行周六公布数据显示,中国9月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.8%,高于13.7%的路透调查中值;亦创下自2011年7月以来的增速新高;期末狭义货币(M1)同比增长7.3%,亦为今年以来高点.
中国海关周六公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.[ID:nSB2047573](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。