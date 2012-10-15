《投行看数据》中国CPI年底前料回升,房价忧虑制约宽松政策--美银美林

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月15日电---美银美林最新研究报告称,预计中国居民消费价格指数(CPI)今年底前料将回升,但很可能不会超过3%;目前央行的首要任务是防止经济进一步下滑及防止房价反弹.
美银美林报告称,得益于年中以来的宽松和刺激政策,最终需求正在企稳并有可能回暖,而受美国乾旱影响粮食价格、尤其是大豆和玉米价格可能略微回升,加上去年第四季通胀已经降温,都有可能使CPI同比增幅在四季度回升;受原材料价格企稳和基数影响,工业生产者出厂价格指数(PPI)也极有可能在四季度跳涨.
报告并称当前通胀并非最令央行最为关注的问题,"在我们看来央行的首要任务是防止经济进一步放缓,同时要抑制房价反弹.这也是我们过去几个月来反复强调的重点:2012年政策宽松的主要制约就在于房价,而非通胀."
中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,与路透调查中值一致,为2010年1月以来次低点,仅略高于今年7月1.8%的涨幅;当月PPI同比下降3.6%,亦符合路透调查中值,并为2009年10月以来的新低.[ID:nSB2048535]
报告还指出,中国作为全球最大的商品进口国,应可以从贸易改善和若干个盈利有望回暖的行中受益.
中国人民银行副行长易纲日前称,今年中国CPI涨幅有望保持在2.7%左右;中国房地产市场已经趋稳,目前处在维持楼市稳定的微妙时期,而中国政府必须尊重房地产市场的自动调节力量.[ID:nSB2046751](完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。