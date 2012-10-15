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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 12:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元未从良好中国数据中获得支撑

路透惠灵顿/悉尼10月15日电---新西兰元周兑美元周一跌至一个月低位,表现亦逊于澳元,因投资者削减多仓.乐观的中国贸易数据未能持续提振冒险意愿.

交易商表示,市场交投受抑,因谨慎的投资者等待更多数据出炉,包括今日稍晚的美国零售销售数据及周四的中国经济增长数据.

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