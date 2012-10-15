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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 12:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至114美元,受累于需求增长前景恶化

路透新加坡10月15日电---布兰特原油期货周一跌至每桶114美元,连续第二日走低,因市场对需求增长前景恶化感到忧虑,尽管中东紧张局势升级引发的供给疑虑令跌幅受限.

一份调查显示,中国第三季经济增速或降至2009年第一季以来最慢,这盖过了周末数据显示中国商品进口有所改善的影响.

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