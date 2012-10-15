〔企业并购〕日本软银0800GMT将宣布收购Sprint控股权的交易--消息

路透东京10月15日电---消息人士周一表示,日本移动运营商软银(9984.T)拟于0800GMT在新闻发布会上宣布收购美国运营商Sprint Nextel Corp(S.N)控股权的交易.

这项收购案预计价值200亿美元,将成为日本最大规模的海外收购案.交易将增强Sprint财力,可能对同业发起收购,并打造4G网络,以便更有能力在AT&T(T.N)及Verizon(VZ.N)主导的无线市场人进行竞争.(完)