〔企业并购〕日本软银0800GMT将宣布收购Sprint控股权的交易--消息

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透东京10月15日电---消息人士周一表示,日本移动运营商软银(9984.T)拟于0800GMT在新闻发布会上宣布收购美国运营商Sprint Nextel Corp(S.N)控股权的交易.
这项收购案预计价值200亿美元,将成为日本最大规模的海外收购案.交易将增强Sprint财力,可能对同业发起收购,并打造4G网络,以便更有能力在AT&T(T.N)及Verizon(VZ.N)主导的无线市场人进行竞争.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。