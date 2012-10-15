版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 14:19 BJT

〔标题新闻〕美国房主对全球12家主要银行提起LIBOR操纵集体诉讼,为首宗房主相关集体诉讼--FT

注:英国金融时报(FT).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LF03F]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐