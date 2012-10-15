〔日本个股〕四家银行同意提供软银211亿美元贷款--消息人士

路透东京10月15日电---熟悉情况的三位消息人士周一对路透表示,有四家银行核准了向软银(9984.T)提供总计1.65兆(万亿)日圆(211亿美元)的贷款,使得软银更接近达成以200亿美元收购美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.