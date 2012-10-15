〔日本个股〕四家银行同意提供软银211亿美元贷款--消息人士

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透东京10月15日电---熟悉情况的三位消息人士周一对路透表示,有四家银行核准了向软银(9984.T)提供总计1.65兆(万亿)日圆(211亿美元)的贷款,使得软银更接近达成以200亿美元收购美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.
消息人士表示,瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)及德意志银行将向软银提供贷款.
他们表示,四家银行周一向软银提交承诺贷款的承诺函.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。