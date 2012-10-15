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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 13:39 BJT

〔日本个股〕四家银行同意提供软银211亿美元贷款--消息人士

路透东京10月15日电---熟悉情况的三位消息人士周一对路透表示,有四家银行核准了向软银(9984.T)提供总计1.65兆(万亿)日圆(211亿美元)的贷款,使得软银更接近达成以200亿美元收购美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.

消息人士表示,瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)及德意志银行将向软银提供贷款.

他们表示,四家银行周一向软银提交承诺贷款的承诺函.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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