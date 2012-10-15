〔欧元区经济〕援助西班牙将影响意大利公共财政--意大利财长

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透米兰10月15日电---意大利财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)周一在共和报刊登的专访中表示,更进一步协助欧元区疲弱国家的话,将推高意大利的公共赤字.
欧元区官员对路透说,西班牙可能在下月向欧元区提出纾困请求.而希腊与国际借款人有关新贷款金的协商正陷入僵局.
"这些代价意大利将首当其冲.由于贷款给希腊、爱尔兰及葡萄牙,我们的公共赤字已经增加了四个百分点."他说.
"如果西班牙要求的纾困金额不低于1,000亿欧元,意大利承担份额将相当于GDP的1.5%."
"我们必须慷慨,但也必须审慎评估其对我们公共财政的影响."(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。