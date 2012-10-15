〔欧元区经济〕援助西班牙将影响意大利公共财政--意大利财长

路透米兰10月15日电---意大利财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)周一在共和报刊登的专访中表示,更进一步协助欧元区疲弱国家的话,将推高意大利的公共赤字.

欧元区官员对路透说,西班牙可能在下月向欧元区提出纾困请求.而希腊与国际借款人有关新贷款金的协商正陷入僵局.

"这些代价意大利将首当其冲.由于贷款给希腊、爱尔兰及葡萄牙,我们的公共赤字已经增加了四个百分点."他说.

"如果西班牙要求的纾困金额不低于1,000亿欧元,意大利承担份额将相当于GDP的1.5%."

"我们必须慷慨,但也必须审慎评估其对我们公共财政的影响."(完)