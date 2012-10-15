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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 13:33 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,受对企业获利和经济增长的担忧支撑

路透东京10月15日电---美国公债价格周一在亚洲市场持稳,同时公债收益率(殖利率)在10个交易日低位附近徘徊,因投资者担心全球经济增长放缓可能拖累美国企业获利表现,尽管有迹象显示美国经济富有韧性.

10年期美国公债价格收益率(殖利率)US10YT=RR报1.656%,较纽约尾盘持平.上周五,该收益率一度低见1.634%,为近10个交易日来的最低水准,因有数据显示基础通胀温和.

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