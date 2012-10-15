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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 13:53 BJT

〔澳洲股市〕收市小跌0.1%,零售股Billabong再度暴跌

路透墨尔本10月15日电---澳洲股市周一收市小跌0.1%,矿业股下挫,盖过Woolworths等防御类股和通讯业巨头澳洲电讯(Telstra)的涨势.

指标S&P/ASX 200指数跌3.2点至4,483.4点,但成交清淡,仅有日均成交值的68%.该股指今天在13点的窄幅区间内整理,上周触及了14个月高位.

"我们原预料中国贸易数据关于推动澳股略微上涨,但人们未理会该数据而抛售,"IG Markets机构交易员Chris Weston说.

中国9月出口增幅约为预期值的两倍,与此同时进口扩张,表明政府刺激经济成长的举措正在奏效,且目前或许无需采取进一步政策行动.

投资者继续抛售冲浪服零售商Billabong International(BBG.AX),此前私募股权基金德州太平洋集团(TPG)撤销其6.94亿澳元(7.13亿美元)的收购提议.

Billabong收跌6.6%,至0.78澳元的新低,该股一年前成交价逾7澳元,随后出现一系列盈利警告、资产出售和股权融资.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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