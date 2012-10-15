版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:16 BJT

〔标题新闻〕若经常帐赤字与GDP之比能保持在3%,印度就能实现8.2%的经济增速--规划部门官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI8E8I402G]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐