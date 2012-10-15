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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:42 BJT

〔基金产业〕日本最大的共同基金将波兰和墨西哥债券纳入投资组合

路透东京10月15日电---日本最大的共同基金管理公司--国际投信投资顾问公司表示,已在旗下规模达190亿美元的旗舰债券基金中加入墨西哥和波兰资产,以多元化资产配置并提高投资回报.

继去年因欧洲债务危机而削减欧元债券持仓后,国际投信投资顾问公司在2月将新西兰债券纳入投资组合.该公司也持续提高债券组合中加拿大和澳洲等债券的占比.

"为了改善基金的获利率,我们最近将波兰和墨西哥债券纳入投资组合,"国际投信投资顾问公司发表声明称.

据该公司公布的数据,截止10月11日,其1.48万亿(兆)日圆(约合189亿美元)的旗舰债券基金Global Sovereign Open中,墨西哥债券和波兰债券的占比分别为1.6%和1.9%.

随着墨西哥和波兰债券的加入,截止10月11日,美国公债在Global Sovereign基金中的占比已较之前一周减少5.2个百分点至27.7%.

该基金也大幅削减对欧元区的曝险.截止10月11日,欧元区债券的占比为8.3%,远低于2009年底时的峰值43%.

据数据显示,该基金仅持有四个欧元区国家的债券,分别是德国债券(4.4%)、法国债券(2.2%)、荷兰债券(1.4%)和芬兰债券(0.3%).(完)

--编译 许娜;审校 沈以文

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