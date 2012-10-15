〔基金产业〕日本最大的共同基金将波兰和墨西哥债券纳入投资组合

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月15日电---日本最大的共同基金管理公司--国际投信投资顾问公司表示,已在旗下规模达190亿美元的旗舰债券基金中加入墨西哥和波兰资产,以多元化资产配置并提高投资回报.
继去年因欧洲债务危机而削减欧元债券持仓后,国际投信投资顾问公司在2月将新西兰债券纳入投资组合.该公司也持续提高债券组合中加拿大和澳洲等债券的占比.
"为了改善基金的获利率,我们最近将波兰和墨西哥债券纳入投资组合,"国际投信投资顾问公司发表声明称.
据该公司公布的数据,截止10月11日,其1.48万亿(兆)日圆(约合189亿美元)的旗舰债券基金Global Sovereign Open中,墨西哥债券和波兰债券的占比分别为1.6%和1.9%.
随着墨西哥和波兰债券的加入,截止10月11日,美国公债在Global Sovereign基金中的占比已较之前一周减少5.2个百分点至27.7%.
该基金也大幅削减对欧元区的曝险.截止10月11日,欧元区债券的占比为8.3%,远低于2009年底时的峰值43%.
据数据显示,该基金仅持有四个欧元区国家的债券,分别是德国债券(4.4%)、法国债券(2.2%)、荷兰债券(1.4%)和芬兰债券(0.3%).(完)
--编译 许娜;审校 沈以文
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。