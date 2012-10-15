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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:14 BJT

〔韩国股市〕收低,市场忧心即将到来的财报季

路透首尔10月15日电---韩国股市周一收低,因市场对即将到来的第三季企业财报季预期不高.

蓝筹股收盘涨跌不一.三星电子(005930.KS)升0.3%.现代汽车(005380.KS)则收跌1.3%,因公司韩国工厂近期罢工,令市场担心公司获利恐不振.

韩国股市综合股价指数.KS11收低0.4%至1,925.59点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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