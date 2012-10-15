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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 14:22 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,西班牙仍为市场关注焦点

路透伦敦10月15日电---德国公债期货周一盘初小涨,因市场再度聚焦全球疲弱经济形势,令德债获得一些支撑,但多数投资者仍在观望当中,等待西班牙在求援方面能有所进展.

德债期货FGBLc1上涨7个跳动点至141.77,但料不太可能突破近期交投区间141-142,除非决策者能就西班牙前景提供进一步的线索.

"我们在等待消息,目前看来没有任何具体的推进步骤,因此人们不急于展开交投."一位交易员说道.

根据欧元区官员的说法,西班牙有可能在下个月提出求援申请.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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