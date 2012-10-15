《中国企业债发行日程表》--10月15日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== *余姚市水资源 14 7 7.20% AA 10/16-10/18 平安证券 投资开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *宜昌市财政经 15 7 7.12% AA 10/16-10/18 中投证券 济开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华泰联合证券 ==================================================================================== *宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== *重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 阜新城投 12 7 7.55% AA- 10/10-10/16 齐鲁证券 ==================================================================================== 宜兴城投 13 7 6.90% AA 10/10-10/16 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 阿克苏资产 10 6 7.50% AA- 10/10-10/16 信达证券 投资经营公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 农工商 13 5 6.29% AA- 10/11-10/17 国泰君安 房地产集团 (第3-4年末每年偿还30%本金,第5年末偿还40%本金/光明食品集团提供担保) ==================================================================================== 玉环交通 10 7 7.15% AA 10/12-10/18 财通证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 湖南城陵矶临 10 6 7.70% AA 10/15-10/19 银河证券 新区开发投资公司港 ==================================================================================== 运城城投 8 7 7.48% AA 10/15-10/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 惠安国有资产 8 7 7.50% AA- 10/15-10/19 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩/杨淑祯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民