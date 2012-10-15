版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币) 
====================================================================================
*钦州市开发投  9          7          7.10%             AA     10/16-10/22  国海证券
资集团有限公司              (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保)          
====================================================================================
*余姚市水资源 14          7          7.20%             AA     10/16-10/18  平安证券
投资开发有限公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                   
====================================================================================
*宜昌市财政经 15          7          7.12%             AA     10/16-10/18  中投证券
济开发投资公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                   华泰联合证券
====================================================================================
*宁夏上陵实业  5          6         前三年7.40%        AA-    10/18-10/22  国海证券
集团有限公司     (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回
                 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保)
====================================================================================
*重庆永川区惠 12          7          7.33%             AA    10/16-10/22  国信证券
通建设发展公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
*重庆江北区国 18          7          7.20%             AA    10/16-10/22  首创证券
有资产经营管理公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
阜新城投      12          7          7.55%             AA-   10/10-10/16  齐鲁证券
====================================================================================
宜兴城投      13          7          6.90%             AA    10/10-10/16  国泰君安证券
                            (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
阿克苏资产    10          6         7.50%              AA-   10/10-10/16  信达证券
投资经营公司                (第3-6年末每年偿还25%本金)  
====================================================================================
农工商        13          5          6.29%             AA-   10/11-10/17  国泰君安
房地产集团         (第3-4年末每年偿还30%本金,第5年末偿还40%本金/光明食品集团提供担保)
====================================================================================
玉环交通      10          7          7.15%             AA    10/12-10/18  财通证券
投资集团                   (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
湖南城陵矶临  10          6          7.70%             AA    10/15-10/19  银河证券
新区开发投资公司港
====================================================================================
运城城投       8          7          7.48%             AA    10/15-10/19  长江证券
                            (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
惠安国有资产   8          7          7.50%             AA-   10/15-10/19  兴业证券
投资公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
暂无
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩/杨淑祯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐