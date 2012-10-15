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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:30 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
国开行        *40         1     *3.4439%     固息金融债  10/10-10/15
              *60         3     *3.8753%     固息金融债  10/10-10/15
              *70         5     *4.0733%     固息金融债  10/10-10/15
              *60         7     *4.2027%     固息金融债  10/10-10/15
              *70        10     *4.2979%     固息金融债  10/10-10/15
                         (今年38-42期债第二次增发)  
*进出口行     120         3     周三招标     固息金融债  10/17-10/23
              150         7     周三招标     固息金融债  10/17-10/25
                          (2011年第15期金融债增发)
 国开行       300         --    10/23招标       --          --  
 国开行       200         --    10/30招标       --          --  
 国开行       300         --    11/6招标        --          --  
 国开行       200         --    11/13招标       --          --  
 国开行       280         --    11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩

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