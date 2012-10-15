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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:08 BJT

〔中国股市〕沪综指收跌,通胀数据符合预期市场观望气氛浓厚

路透北京10月15日电---中国股市沪综指周一收跌.分析人士指出,虽然周末公布的贸易数据有所改善,但今日公布的9月CPI数据则显示通胀压力犹存,令政策放松预期降温,加剧了市场观望气氛,成交亦持续低迷.

沪综指.SSEC收报2,098.703点,跌6.229点,或0.3%;上海A股今日全日成交422亿元人民币,上周五为513亿元.

"2,060-2,100点为重要支撑带,不过由于目前经济探底尚未完成,投资者信心没有明显回暖,因而大盘上行依然困难,短期仍将维持窄幅震荡."湘财证券分析师徐广福指出.

上周涨幅居前的文化传媒板块今日领跌,时代出版(600825.SS)跌4.98%,报5.92元.

中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.6%,环比下降0.1%.同时,周末公布的9月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.8%,创2011年7月来的增速新高.

中国海关周六亦公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.[ID:nSB2047573]

沪深300指数.CSI300收跌0.42%,报2,294.857点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,301.8点,跌0.29%,成交量为431,254手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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