〔中国股市〕沪综指收跌,通胀数据符合预期市场观望气氛浓厚

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京10月15日电---中国股市沪综指周一收跌.分析人士指出,虽然周末公布的贸易数据有所改善,但今日公布的9月CPI数据则显示通胀压力犹存,令政策放松预期降温,加剧了市场观望气氛,成交亦持续低迷.
沪综指.SSEC收报2,098.703点,跌6.229点,或0.3%;上海A股今日全日成交422亿元人民币,上周五为513亿元.
"2,060-2,100点为重要支撑带,不过由于目前经济探底尚未完成,投资者信心没有明显回暖,因而大盘上行依然困难,短期仍将维持窄幅震荡."湘财证券分析师徐广福指出.
上周涨幅居前的文化传媒板块今日领跌,时代出版(600825.SS)跌4.98%,报5.92元.
中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.6%,环比下降0.1%.同时,周末公布的9月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.8%,创2011年7月来的增速新高.
中国海关周六亦公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.[ID:nSB2047573]
沪深300指数.CSI300收跌0.42%,报2,294.857点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,301.8点,跌0.29%,成交量为431,254手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。