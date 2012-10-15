《中国基金发行日程表》--10月15日

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 *农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/09 轮动股票基金 *建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 *中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 *华夏理财30天 华夏基金 建设银行 农业银行、国泰君安证券 10/18-10/23 债券基金 汇添富理财28天 汇添富基金 交通银行 中国银行、爱建证券等 10/8-10/16 债券基金 富国七天理财宝 富国基金 农业银行 招商银行、海通证券等 10/10-10/16 债券基金 南方理财60天 南方基金 工商银行 农业银行、华泰证券等 10/10-10/16 债券基金 光大保德信添天 光大保德信 建设银行 交通银行、光大证券等 10/10-10/19 盈季度理财债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 李宏薇; 审校 林琦
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。