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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:59 BJT

《中国基金发行日程表》--10月15日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注
 *鹏华中小企业     鹏华基金      招商银行     建设银行、长城证券等     10/15-11/9 
  纯债发起式基金 

 *农银汇理行业     农银汇理      民生银行     农业银行、中信建投等     10/15-11/09
  轮动股票基金 

 *建信纯债         建信基金      光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金 

 *中邮稳定收益    中邮创业基金   交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金

 *华夏理财30天     华夏基金      建设银行     农业银行、国泰君安证券   10/18-10/23
  债券基金  

  汇添富理财28天   汇添富基金    交通银行     中国银行、爱建证券等     10/8-10/16
  债券基金

  富国七天理财宝   富国基金      农业银行     招商银行、海通证券等     10/10-10/16
  债券基金

  南方理财60天     南方基金      工商银行     农业银行、华泰证券等     10/10-10/16
  债券基金

  光大保德信添天   光大保德信    建设银行     交通银行、光大证券等     10/10-10/19
  盈季度理财债券基金 

  融通岁岁添利     融通基金      工商银行     交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2
  定期开放债券基金

  交银施罗德沪深   交银施罗德    建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  民生加银平稳增利 民生加银      建设银行     民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9
  定期开放债券基金


  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 李宏薇; 审校 林琦

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