〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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中国人民银行副行长李东荣近日称,下一阶段要确保Shibor(上海银行间同业拆放利率)报价质量,巩固市场基准利率地位.同时,要主动扩大Shibor应用,提高其基准性.[ID:nSB2046465]
里奇蒙联储总裁拉克尔周五称,美联储(FED)新一轮货币激励政策不大可能在不产生通胀破坏性上升的情况下,对经济增长产生很大帮助.拉克尔还表示,他反对联储的未来利率指导.决策者预计将维持极低水平的利率直至2015年中.[ID:nSB2047875]
国际货币基金组织(IMF)称,随着经济增长反弹,巴西可能需要加息以遏制通胀预期.巴西央行10月10日降息至7.25%的纪录低位,分析师和官员对明年是否需要升息意见分歧.[ID:nSB2046221]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点
一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 高琦
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。