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市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 15:07 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎早盘下滑,追随欧元兑美元跌势

* 瑞郎兑欧元持稳

* 瑞士央行总裁重申阻止瑞郎升值的决心

* 周一稍晚PPI数据出炉,周三和周四分别公布瑞士ZEW投资者信心指数和贸易收支数据

路透苏黎世10月15日电---瑞郎兑美元周一下滑,追随欧元兑美元跌势,市场担忧西班牙援助前景令欧元承压.

自2011年9月以来瑞郎基本上一直和欧元走势亦步亦趋,当时瑞士央行设定1.20瑞郎兑1欧元的汇价上限,以防止瑞郎汇价飙升拖累该国经济陷入衰退.

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