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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:19 BJT

〔日本股市〕受中国通胀数据激励收高,但软银收购担忧令市场承压(更新版)

(新增细节)

* 软银收跌,投资者担忧其为收购Sprint

Nextel支付的价格

* 中国通胀数据引发货币宽松期望

路透东京10月15日电---周一日本股市日经指数收高0.5%,因在上周市场遭遇全面抛售后,当前投资者开始买入,不过关于日本企业获利前景的担忧仍挥之不散.

中国的通胀数据鼓舞买家,数据显示中国政府有放宽货币政策支持经济成长的空间.

不过日经指数涨幅受抑,因软银(9984.T)暴跌5.3%至五个月收盘低位,因市场担忧该公司将为买断Sprint Nextel Corp (S.N)支付过多资金.据报该交易金额可能达200亿美元.

熟悉情况的三位消息人士周一对路透表示,有四家银行核准向软银提供总计1.65兆(万亿)日圆(211亿美元)的贷款,使得软银更接近达成以200亿美元收购美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.[ID:nSB2049011]软银股价盘中触及八个月最低.

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