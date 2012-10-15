版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 15:19 BJT

《汇市简讯》一个月期欧元/美元波动率支撑位在四年低位

0625GMT

* 一个月期欧元/美元隐含波动率在周五尾盘报8.25

* 近期和四年低位都在8.2水准--重要支撑

* 小时图上一个月的实际波动率只有7.8,日线图则为7.4

* 周五时三个月期波动率齐平其近期/四年低位8.4,一年期为9.7

* 三个月期和日线图上的实际波动率一致

--编译 戴素萍;审校 田建华

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐