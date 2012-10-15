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市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 16:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月15日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:上周五被继续推高,触及将近1.30水准然后回落.但此波自1.2993的回调幅度不大,不能保证欧元不会回升.只有跌破1.2825,才能关闭欧元上升的大门.另一方面,若升逾1.2962将重新带来上升动力,上方初步目标在1.3020.

美元/日圆:若9月/10月逐步收缩的交投区间可以看作一个下跌三角形,则卖盘重新涌现应该不迟于78.88日圆(不过更有可能是在到达78.68之前).若随后跌破78.27,则意味着这个三角形形态将向下突破.若升逾78.88,则将回到之前的格局.

澳元/美元:上周绝大部分时间都在演绎一波疲弱的修正上涨行情,很可能是下跌旗形,是破位下跌之前的一次反抽.由于这波下跌旗形的底部已经被击穿,多数意见认为澳元将进一步走弱,再度尝试下穿7月/9月/10月低点.

纽约 当日 今年来 2011年

0740GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2950 1.2950 +0.00 +0.04 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.57 78.42 +0.19 +2.12 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.73 101.56 +0.17 +2.17 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9337 0.9333 +0.04 -0.42 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6056 1.6070 -0.09 +3.35 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9791 0.9801 -0.10 -3.94 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0235 1.0229 +0.06 +0.10 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8148 0.8165 -0.21 +4.68 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.410 80.230 +0.22 +2.25 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.010 63.990 +0.03 +6.99 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.15 126.00 +0.12 +5.54 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2556 1.2525 +0.25 -4.34 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 郑茵;审校 沈以文

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