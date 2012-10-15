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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:28 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,879亿韩元,为连续第三日卖超

路透首尔10月15日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,879亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月15日 -187.9 155.1 46.7

10月12日 -288.0 114.7 182.4

10月11日 -200.5 -342.0 542.9

10月10日 84.1 -278.9 389.4

10月9日 -66.0 38.6 31.9

10月8日 400.6 -139.7 177.7

10月5日 -70.2 153.1 -80.5

10月4日 -20.3 -125.2 130.3

10月2日 44.6 -103.5 47.0

9月28日 224.8 -61.8 -54.0

9月27日 -108.5 37.7 82.8

9月26日 44.0 -177.6 130.2

9月25日 1.8 66.5 9.5

9月24日 14.5 -22.9 11.4

9月21日 161.6 -34.7 -114.4

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本月以来 -344.2 -586.5 1,557.4

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今年以来 15,246.5 1,100.4 -10,976.2

------------------------------------------------- (完)

--编译 丁琦;审校 张若琪

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