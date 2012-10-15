〔表格〕外资在韩国股市卖超1,879亿韩元,为连续第三日卖超

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透首尔10月15日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,879亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月15日 -187.9 155.1 46.7
10月12日 -288.0 114.7 182.4
10月11日 -200.5 -342.0 542.9
10月10日 84.1 -278.9 389.4
10月9日 -66.0 38.6 31.9
10月8日 400.6 -139.7 177.7
10月5日 -70.2 153.1 -80.5
10月4日 -20.3 -125.2 130.3
10月2日 44.6 -103.5 47.0
9月28日 224.8 -61.8 -54.0
9月27日 -108.5 37.7 82.8
9月26日 44.0 -177.6 130.2
9月25日 1.8 66.5 9.5
9月24日 14.5 -22.9 11.4
9月21日 161.6 -34.7 -114.4
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本月以来 -344.2 -586.5 1,557.4
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今年以来 15,246.5 1,100.4 -10,976.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 丁琦;审校 张若琪
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。