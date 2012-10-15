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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:29 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受人民币升势推高,外资买入提振债券价格

* 韩元兑美元从盘初跌势中反弹

* 当地银行业者轧平美元多仓

* 债券价格上涨,收复部分上周跌幅

路透首尔10月15日电---韩元兑美元KRW=周一在本地市场走强,在人民币CNY=扩大涨势以及外资流入提振债券的推动下,韩元从最初的跌势中反弹.

韩元兑美元KRW=KFTC在当地市场收盘价报1,110.5,周五当地收盘报1,111.2.

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