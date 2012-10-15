〔中国贸易〕2013年原油及燃料油非国营贸易进口允许量均与2012年持平

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透北京10月15日电---中国商务部一公布,2013年原油非国营贸易企业进口允许量为2,910万吨,成品油(燃料油)为1,620万吨,均与2012年持平.
刊登在商务部网站的公告显示,注册资本不低于5,000万元人民币、银行授信不低于2,000万美元的对外贸易经营者,同时拥有不低于5万吨的原油水运码头使用权等条件,方具有资格申请进口非国营贸易原油.
符合燃料油非国营贸易资质条件并获得2012年燃料油进口允许量的企业,可继续按本公告规定申领2013年燃料油进口允许量,并实行"先来先领"的分配方式.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(www.mofcom.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。