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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 16:18 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月15日

路透北京10月15日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年10月15日-10月19日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日

  无     
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  汇添富理财28天   汇添富基金    交通银行     中国银行、爱建证券等     10/8-10/16
  债券基金

  富国七天理财宝   富国基金      农业银行     招商银行、海通证券等     10/10-10/16
  债券基金

  南方理财60天     南方基金      工商银行     农业银行、华泰证券等     10/10-10/16
  债券基金

  光大保德信添天   光大保德信    建设银行     交通银行、光大证券等     10/10-10/19
  盈季度理财债券基金 

  华夏理财30天     华夏基金      建设银行     农业银行、国泰君安证券   10/18-10/23
  债券基金  

  融通岁岁添利     融通基金      工商银行     交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2
  定期开放债券基金

  交银施罗德沪深   交银施罗德    建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  民生加银平稳增利 民生加银      建设银行     民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9
  定期开放债券基金

  农银汇理行业     农银汇理      民生银行     农业银行、中信建投等     10/15-11/9
  轮动股票基金 

  鹏华中小企业     鹏华基金      招商银行     建设银行、长城证券等     10/15-11/9 
  纯债发起式基金

  建信纯债         建信基金      光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金 

  中邮稳定收益    中邮创业基金   交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  国开行          300   1/3/5/7/10年  固息金融债       周一          今年38-42期债第二次增发
  中信证券         50      三个月     短期融资券       周三    
  (600030.SS)(6030.HK)    
  财政部          266.7     7年       固息国债      10/11-10/15      今年第16期七年品种续发
  南山铝业         60       6年       可转债        10/16-10/22
  (600219.SS)      
  财政部          260       1年       固息国债      10/18-10/22
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期    逆回购到期     合计

   100         -3,370       -3,270
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  5.财政部国库现金定期存款招标
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      期数       金额      期限    起息日     到期日

  2012年第11期  500亿元  三个月    10/18    2013/1/17
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  中国人民银行       央行票据        100              周五
    
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
  =======================================================================================(完)

  --整理 康熙泽; 审校 李宏薇

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