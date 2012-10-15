〔中国汇市〕购汇盘涌出令人民币收跌,盘间触及6.2580元新高(更新版)

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(新增收盘报价)
* 开盘不久即突破历史新高后逐步走软
* 中间价连续第三日上涨,并创逾三个半月新高
* 购汇需求有所上升,但人民币升值趋势料不变
路透北京10月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘微跌.人民币开盘突破6.26关卡后一度触及6.2580元历史高位,但随后低价美元引发购汇力量上升,人民币逐步走软.当日中间价顺应市场力量连续三个交易日上涨,并创逾三个半月来新高.
交易员指出,购汇力量至少比上周有所上升,但人民币升值趋势没变.QE3之后,境外资金流入国内是个大趋势,境内美元流动性过剩的局面不会改变.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:(*代表创汇改来新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2707 *6.2580 6.2785 6.3112 6.3264 6.2672
"今天(美元)买需很高,有些银行趁势做多(美元),总体还是客盘引起的,但(美元)上来之后结汇盘又会出来."上海一外资行交易员称.人民币兑美元下一个支撑点在6.2500.
对于中国周末发布的向好的贸易数据,上海另一个外资银行交易员称,贸易顺差规模不小,对今天的即期影响甚微,但会影响未来市场的心理预期,提升人民币升值的动能.
"顺差较大,结汇的flow也会越大."上述交易员称,人民币升值趋势未变,年前估计再升400-500个点子.
中间价大幅高开后,今日成交价日间波幅较上周已大为收窄,波幅日间高点为0.84%,显示人民币短期升值压力暂时有所缓解.
上述一外资行交易员称,人民币即期价格与中间价的价差已经出现收窄的迹象,考虑到中间价顺应市场力量不断走高,上周出现的连续逼近1%区间上限的状况近期可能不会再出现.
**人民币升值压力仍在**
中国9月进出口均好于预期.9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.[ID:nSB2047547]而在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.且PPI录得同比下降3.6%,跌幅为35个月来最大.[ID:nSB2048535]
此前,上海另一银行交易员则表示,在各国推出量化宽松措施的背景下,中国央行仅通过逆回购来短期缓解流动性紧张的政策力度不够,人民币肯定面临升值压力,这从7、8月QE3预期升温时人民币即期开始升值可以看出端倪.
而境内外币流动性泛滥或正愈演愈烈.中国银行(601988.SS)(3988.HK)网站信息显示,自10月8日起,该行再次下调英镑、欧元和澳元存款利率,距离上次下调外币存款利率仅一个多月.[ID:nSB2048135]
东京汇市欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.2909美元,盘中一度低见1.2891美元.一名交易商表示,一些欧元止损卖单在1.2900美元下方被触发.[FRX/CN]
以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3530/60 6.3520
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2650/90 6.2681
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,465点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4172元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民