〔中国债市〕人民币IRS曲线趋陡峭化,有机构青睐基于形态预期布局

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透北京10月15日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一趋陡峭.市场人士表示,回购利率走低,推低IRS短端利率;有机构倾向于基于曲线陡峭形态预期布局,然幅度能有多大,仍有待观察.
"曲线继续陡峭化."上海一银行交易员称,"资金面影响很大,一年期有一些卖盘;或受海外风险偏好的影响,外资多倾向于pay(付固息债收浮息债)五年期,曲线就变陡了."
他进一步指出,基于曲线形态陡峭化预期的操作,风险会低一些;后期走势深受资金面影响,预计资金利率大幅波动的可能性小,七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS或在3.0%到3.3%区间波动.
北京一大型银行资深交易员则表示,做曲线形态的操作对IRS后期走势的作用不会特别大,因为国内经济增长和通货膨胀或都将在底部运行一段时间,这将会限制曲线大幅陡峭化的可能性.
银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向. [CN/CN]
中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.[ID:nSB2048571]
路透最新预测结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.[ID:nSB2038505]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.1686/ 3.2829 3.0383/ 3.1308 3.0850/ 3.1767 3.1400/ 3.2367 3.1600/ 3.4100
周五 3.2600/ 3.3700 3.0792/ 3.1725 3.1117/ 3.2067 3.1617/ 3.2583 3.2100/ 3.4375
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变动 -0.0914/-0.0871 -0.0409/-0.0417 -0.0267/-0.0300 -0.0217/-0.0216 -0.0500/-0.0275
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民