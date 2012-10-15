版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 16:50 BJT

〔中国债市〕人民币IRS曲线趋陡峭化,有机构青睐基于形态预期布局

路透北京10月15日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一趋陡峭.市场人士表示,回购利率走低,推低IRS短端利率;有机构倾向于基于曲线陡峭形态预期布局,然幅度能有多大,仍有待观察.

"曲线继续陡峭化."上海一银行交易员称,"资金面影响很大,一年期有一些卖盘;或受海外风险偏好的影响,外资多倾向于pay(付固息债收浮息债)五年期,曲线就变陡了."

他进一步指出,基于曲线形态陡峭化预期的操作,风险会低一些;后期走势深受资金面影响,预计资金利率大幅波动的可能性小,七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS或在3.0%到3.3%区间波动.

北京一大型银行资深交易员则表示,做曲线形态的操作对IRS后期走势的作用不会特别大,因为国内经济增长和通货膨胀或都将在底部运行一段时间,这将会限制曲线大幅陡峭化的可能性.

银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向. [CN/CN]

中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.[ID:nSB2048571]

路透最新预测结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.[ID:nSB2038505]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周一 3.1686/ 3.2829 3.0383/ 3.1308 3.0850/ 3.1767 3.1400/ 3.2367 3.1600/ 3.4100

周五 3.2600/ 3.3700 3.0792/ 3.1725 3.1117/ 3.2067 3.1617/ 3.2583 3.2100/ 3.4375

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0914/-0.0871 -0.0409/-0.0417 -0.0267/-0.0300 -0.0217/-0.0216 -0.0500/-0.0275

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐