〔全球并购〕今年矿业并购放缓,但中国仍将积极并购海外资源--普华永道

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透上海10月15日电---据普华永道最新发布的矿业交易报告,尽管年初就出现了嘉能可(Glencore)(GLEN.L)并购XstrataXTA.L这样的重量级交易,但全球经济的不确定性和大宗商品价格的下降导致今年的并购活动显着放缓.
公司新闻稿还指出,尽管中国的经济前景有所变化,短期需求的减少导致海外并购活动有所放缓,但中国的长期资源需求最终将在中长期带来海外矿业交易的增长趋势.
普华永道称,所有迹象都预示着今年下半年的交易市场仍将疲软.鉴于目前的市场情况,不太可能出现另一个嘉能可级别的巨型交易.自六月以来,每月的平均交易价值为30亿美元,仍然维持在很低的水平.
10月份Xstrata终于谨慎同意了嘉能可提出的经修改后的330亿美元收购要约.如果不考虑该笔交易,上半年全球公布的矿业并购总交易价值为250亿美元,仅为去年同期的三分之一.
普华永道新闻稿引述全球矿业主管金鑫(Tim Goldsmith)称,"虽然今年迄今为止市场状况不佳,但低廉的大宗商品价格与高企的成本,伴随股权融资的低靡,意味着矿业的超级周期仍在继续."
普华永道中国矿业主管合伙人苏启元表示,虽然中国对炼钢原料、煤炭和铁矿石的短期需求有所下降,但是从长远来看,制造和建筑行业对这些主要金属的需求、以及其他金属(如铜)的需求依然强劲.
他说,尽管中国企业可以在短期内放缓它们的并购交易节奏,但是中国企业仍然在评估投资机会,并将利用全球的市场条件,以具有吸引力的估值锁定海外资源类资产,企业特别关注的地区包括北美、南美和非洲.
他补充道,"中国的黄金企业正在积极寻找海外资产.虽然其他子行业的交易活动可能会放缓,但在短期内中国企业参与的与黄金相关的并购交易会出现上涨."
上半年,全球黄金类并购交易占据了主导地位,压倒了铜等其他金属以及煤炭,占比排名第一.而中国是世界上最大的黄金生产国,有预测表明,中国今年有望超过印度成为世界上最大的黄金市场.
黄金类股票估值的下降和黄金价格的上涨对交易起到了推动作用,普华永道预计,未来数月将出现更多的黄金类并购活动.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民