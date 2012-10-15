〔全球并购〕今年矿业并购放缓,但中国仍将积极并购海外资源--普华永道

路透上海10月15日电---据普华永道最新发布的矿业交易报告,尽管年初就出现了嘉能可(Glencore)(GLEN.L)并购XstrataXTA.L这样的重量级交易,但全球经济的不确定性和大宗商品价格的下降导致今年的并购活动显着放缓.

公司新闻稿还指出,尽管中国的经济前景有所变化,短期需求的减少导致海外并购活动有所放缓,但中国的长期资源需求最终将在中长期带来海外矿业交易的增长趋势.

普华永道称,所有迹象都预示着今年下半年的交易市场仍将疲软.鉴于目前的市场情况,不太可能出现另一个嘉能可级别的巨型交易.自六月以来,每月的平均交易价值为30亿美元,仍然维持在很低的水平.

10月份Xstrata终于谨慎同意了嘉能可提出的经修改后的330亿美元收购要约.如果不考虑该笔交易,上半年全球公布的矿业并购总交易价值为250亿美元,仅为去年同期的三分之一.

普华永道新闻稿引述全球矿业主管金鑫(Tim Goldsmith)称,"虽然今年迄今为止市场状况不佳,但低廉的大宗商品价格与高企的成本,伴随股权融资的低靡,意味着矿业的超级周期仍在继续."

普华永道中国矿业主管合伙人苏启元表示,虽然中国对炼钢原料、煤炭和铁矿石的短期需求有所下降,但是从长远来看,制造和建筑行业对这些主要金属的需求、以及其他金属(如铜)的需求依然强劲.

他说,尽管中国企业可以在短期内放缓它们的并购交易节奏,但是中国企业仍然在评估投资机会,并将利用全球的市场条件,以具有吸引力的估值锁定海外资源类资产,企业特别关注的地区包括北美、南美和非洲.

他补充道,"中国的黄金企业正在积极寻找海外资产.虽然其他子行业的交易活动可能会放缓,但在短期内中国企业参与的与黄金相关的并购交易会出现上涨."

上半年,全球黄金类并购交易占据了主导地位,压倒了铜等其他金属以及煤炭,占比排名第一.而中国是世界上最大的黄金生产国,有预测表明,中国今年有望超过印度成为世界上最大的黄金市场.

黄金类股票估值的下降和黄金价格的上涨对交易起到了推动作用,普华永道预计,未来数月将出现更多的黄金类并购活动.(完)