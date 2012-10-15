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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:54 BJT

〔全球金融〕央行必须警惕流动性过剩导致的通胀风险--德国财长

路透曼谷10月15日电---德国财长朔伊布勒周一发表的一篇采访中,警告央行要防备流动性过剩带来通胀风险.

"所有央行在恰当的时候收回那些非常举措,以防流动性过多导致通胀压力,这一点非常关键."他对泰国民族报(The Nation)表示.

欧洲各国, 美国和日本的央行通过资产购买和超长期贷款操作已经向市场挹注了大量流动性,并降息至接近于零的水准,以刺激国内经济的成长.

朔伊布勒正在泰国参加一个亚欧会议论坛,他表示,不应忘记流动性过剩是导致2007/2008金融危机的原因之一.

朔伊布勒重申,相信欧洲央行将行使其职权,通过购买成员国公债以降低这些国家的融资成本.

但他表示,欧洲央行的首要使命仍然是确保欧元区物价稳定.(完)

--编译 郑茵;审校 侯向明

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