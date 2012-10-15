〔全球金融〕央行必须警惕流动性过剩导致的通胀风险--德国财长

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透曼谷10月15日电---德国财长朔伊布勒周一发表的一篇采访中,警告央行要防备流动性过剩带来通胀风险.
"所有央行在恰当的时候收回那些非常举措,以防流动性过多导致通胀压力,这一点非常关键."他对泰国民族报(The Nation)表示.
欧洲各国, 美国和日本的央行通过资产购买和超长期贷款操作已经向市场挹注了大量流动性,并降息至接近于零的水准,以刺激国内经济的成长.
朔伊布勒正在泰国参加一个亚欧会议论坛,他表示,不应忘记流动性过剩是导致2007/2008金融危机的原因之一.
朔伊布勒重申,相信欧洲央行将行使其职权,通过购买成员国公债以降低这些国家的融资成本.
但他表示,欧洲央行的首要使命仍然是确保欧元区物价稳定.(完)
--编译 郑茵;审校 侯向明
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民