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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:22 BJT

〔中国债市〕现券收益率先跌后升整体变动不大,资金面疑虑引部分卖盘现身

路透北京10月15日电---中国银行间债市周一现券收益率呈现"V"字型走势,最终与上日尾盘基本持平.受惠于流动性偏松,早盘债市一度趋暖.不过在月内逆回购未到期资金量偏大背景下,部分机构担心即将发行的可转债加重资金面压力,所以青睐落袋为安,致收益率掉头向上.

市场人士并指出,今日市场收益率先跌后涨的另一个原因,或是前期出于投机性参与的一些交易盘今日选择获利了结.

"在早盘的时候(收益率)有一些下行,下午又收回来了."北京一银行交易员称,今日发布的通胀数据符合预期,对市场影响甚微.

上海一外资银行交易员补充道,明日将发行可转债,不排除部分机构担心由此对资金面可能形成扰动,利空债市,所以提前落袋为安.

中国山东南山铝业股份有限公司(600219.SS)上周五公告称,将于周二(16日)以网上和网下相结合的方式发行总额60亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价格为6.92元/股.[ID:nSB2045231]

在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.不过,考虑到四季度有望保持温和回升态势,中国宏观政策放松空间仍将受限.[ID:nSB2048535]

中国银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向.[CN/CN]

剩余期限约6.90年的国债120016券最新双边收益率报tCN120016=CFXM3.4300%/3.4200%,较早盘3.4150%/3.3950%的水平稍有走高,但与上日末笔3.4350%/3.4100%基本持平.(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.0520 2.8086

上日 2.4089 3.1839

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9664/2.8900

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7991/2.7291

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3056/3.2433 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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