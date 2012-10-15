〔中国债市〕现券收益率先跌后升整体变动不大,资金面疑虑引部分卖盘现身

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透北京10月15日电---中国银行间债市周一现券收益率呈现"V"字型走势,最终与上日尾盘基本持平.受惠于流动性偏松,早盘债市一度趋暖.不过在月内逆回购未到期资金量偏大背景下,部分机构担心即将发行的可转债加重资金面压力,所以青睐落袋为安,致收益率掉头向上.
市场人士并指出,今日市场收益率先跌后涨的另一个原因,或是前期出于投机性参与的一些交易盘今日选择获利了结.
"在早盘的时候(收益率)有一些下行,下午又收回来了."北京一银行交易员称,今日发布的通胀数据符合预期,对市场影响甚微.
上海一外资银行交易员补充道,明日将发行可转债,不排除部分机构担心由此对资金面可能形成扰动,利空债市,所以提前落袋为安.
中国山东南山铝业股份有限公司(600219.SS)上周五公告称,将于周二(16日)以网上和网下相结合的方式发行总额60亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价格为6.92元/股.[ID:nSB2045231]
在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.不过,考虑到四季度有望保持温和回升态势,中国宏观政策放松空间仍将受限.[ID:nSB2048535]
中国银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均跌逾30基点(bp),因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.不过交易员对目前较低回购利率的持续性看法谨慎,预计央行公开市场逆回购操作,将在很大程度上左右资金利率后续走向.[CN/CN]
剩余期限约6.90年的国债120016券最新双边收益率报tCN120016=CFXM3.4300%/3.4200%,较早盘3.4150%/3.3950%的水平稍有走高,但与上日末笔3.4350%/3.4100%基本持平.(完)
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.0520 2.8086
上日 2.4089 3.1839
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9664/2.8900
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7991/2.7291
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3056/3.2433 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民