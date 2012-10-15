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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:53 BJT

《企业并购焦点》日本软银将斥资201亿美元,收购美国Sprint多达70%股权

* 软银称将收购Sprint多达70%的股权

* 将向Sprint股东支付121亿美元,并新注资80亿美元

* 交易将成为日本最大的海外并购案

* 消息人士称,四家银行同意向软银提供211亿美元贷款

路透纽约/多伦多10月15日电---日本移动运营商软银(Softbank)(9984.T)表示,将购买美国第三大运营商Sprint Nextel Corp (S.N)多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.

软银社长孙正义和Sprint首席执行官(CEO)Dan Hesse在东京的一个记者会上共同宣布了上述交易.对面临国内市场停滞的软银而言,该交易便于其切入仍显现增长的美国市场.分析师还表示,Sprint将获得银弹,有机会收购同业及建设4G网络,提高在美国无线市场的竞争力.目前该市场由美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和Verizon Wireless (VZ.N)(VOD.L)所主导.

尽管美国分析人士一直表示,电信产业需要整固,但很少有人指望一家日本公司会成为这一趋势的催化剂.但以冒险精神闻名的孙正义则把赌注押在了美国市场的增长上,寄望这能缓和软银在饱和的日本移动通讯市场中所面临的激烈竞争.软银和Sprint将拥有9,600万用户.

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