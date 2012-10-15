《企业并购焦点》日本软银将斥资201亿美元,收购美国Sprint多达70%股权

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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* 软银称将收购Sprint多达70%的股权
* 将向Sprint股东支付121亿美元,并新注资80亿美元
* 交易将成为日本最大的海外并购案
* 消息人士称,四家银行同意向软银提供211亿美元贷款
路透纽约/多伦多10月15日电---日本移动运营商软银(Softbank)(9984.T)表示,将购买美国第三大运营商Sprint Nextel Corp (S.N)多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.
软银社长孙正义和Sprint首席执行官(CEO)Dan Hesse在东京的一个记者会上共同宣布了上述交易.对面临国内市场停滞的软银而言,该交易便于其切入仍显现增长的美国市场.分析师还表示,Sprint将获得银弹,有机会收购同业及建设4G网络,提高在美国无线市场的竞争力.目前该市场由美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和Verizon Wireless (VZ.N)(VOD.L)所主导.
尽管美国分析人士一直表示,电信产业需要整固,但很少有人指望一家日本公司会成为这一趋势的催化剂.但以冒险精神闻名的孙正义则把赌注押在了美国市场的增长上,寄望这能缓和软银在饱和的日本移动通讯市场中所面临的激烈竞争.软银和Sprint将拥有9,600万用户.
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。