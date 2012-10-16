《交易视点》中国货币增速回升抑制长债收益率下行,看好3-7年债--中金

路透北京10月16日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，人民币需求阶段性回升，将带动四季度外汇占款持续回升，进而推动货币增速回升并相应增强经济复苏信心，对债券尤其是长期债收益率的下行产生抑制作用。

期限品种上，短期其更看好容易受益于流动性改善的3-7年期债的表现;类属品种上，尽管政策性银行存在增发的可能，但其依然更看好四季度政金债的表现.

**M2大幅反弹显示外汇占款逐步恢复**

9月份M2增速大幅超预期，反弹幅度高于今年3月和6月，且M1增速反弹幅度超过M2，仅仅用季末资金从理财账户回流至存款账户难以解释。

在贷款增速保持平稳的情况下，M2增速的回升显示财政存款的投放高于往年，且外汇占款很可能已经恢复正增长，这两个因素有望在四季度延续，使得M2增速将保持在14%以上。

与M2增速回升对应的是，贷款增速未来几个月将逐步回落，(M2增速-贷款增速)的负缺口将持续缩窄，有助于提高四季度银行对债券的配置需求。

但M2增速回升对债市不利的方面在于会推高通胀预期，同时由于其已经高于央行的目标值，年内法定比率进一步下调的可能性降低。

不过目前外汇占款的回升并不是人民币升值预期重新增强的结果，因此M2增速持续回升的动力并不强。

尽管M1增速在9月也显着回升，但仍明显低于M2增速，08年和11年的高通胀都是在M1增速高于M2增速情况下出现的，所以中期来看通胀压力仍不大。

此外，我们认为M1增速与M2增速的负缺口缩小尚不能证明企业投资意愿已显着增强。

首先，M1增速的反弹与长假现金需求增强有关，而且财政存款季末投放力度加大也会增加机关团体存款。

其次，M1/M2仍然是下降的，活期化程度并没有提升。

**人民币强势暗示流动性改善或超预期**

尽管央行继续加大逆回购投放力度，但发行利率并没有下调，部分投资者担心如果年内央行不下调法定准备金比率，回购利率难以保持在低位。

如果其他流动性条件都在收紧，而资金的投放主要依赖于央行逆回购，那么逆回购发行利率对二级市场回购利率会形成硬约束，限制回购利率回落的幅度；

但如果外汇占款、财政存款等外部流动性因素在增加，流动性的来源不仅仅是央行逆回购投放，那么央行逆回购发行利率对二级市场回购利率只是一个软约束，并不能限制二级市场水平的回落。

在QE3推出后，尽管美元指数并没有下跌，人民币兑美元的中间价也没有明显升值，但一个明显的变化是成交价却持续上涨并接近波动区间的上限，上周更是创下汇改以来的新高，这意味着市场自发结汇的需求在明显增强。为什么出现如此强烈的人民币买盘和美元卖盘呢？

我们认为这并不表示市场对中国经济和人民币走势的预期已经发生了反转，而是其它因素造成人民币需求阶段性回升的结果。

第一，外贸企业前期结汇意愿较弱，积累了大量的美元头寸，而随着年末临近人民币结算需求增强，结汇意愿也出现季节性回升，表现为外币存款在9月首次在年内出现净减少。

第二，美元存款的大量增加不断压低美元利率，与人民币的利差持续扩大，使得即期融资美元并且将美元转换为人民币，但同时在远期买入美元的套利行为增加，表现为即期汇率升值的同时，人民币远期的升水幅度即贬值幅度却在相应扩大，这与过去人民币进入升值周期远期也隐含升值预期有着根本的区别。

第三，QE3推出后持有过多美元头寸的机构出于避险的考虑开始平盘，并产生羊群效应。

此外，节前部分银行类机构资金头寸偏紧，从而将美元转换为人民币，这导致人民币突然走强，而持有较多美元头寸的投资者可能担心其浮亏扩大，从而加速了平盘，引发了行情的共振。

我们预计在年底前人民币的买盘仍会明显强于人民币的卖盘，使得人民币走强的行情会持续一段时间，并带动四季度外汇占款持续回升，流动性出现超预期宽松的概率在增大。

在流动性改善的同时，外汇占款的回流也会推动货币增速回升，并相应增强市场对经济复苏的信心，风险偏好的提升也有利于股票的表现，从而反过来对债券尤其是长期债收益率的下行产生抑制作用。

所以在期限品种上，短期我们更看好容易受益于流动性改善的3-7年期债的表现。

在类属品种上，尽管政策性银行存在增发的可能，但我们依然更看好四季度政策性银行债的表现。(完)

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