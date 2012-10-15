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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:45 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
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*华能集团     200        40       2   10/16簿记建档   中国银行     AAA      10/17     10/18
                                                      民生银行
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*中国电力     300        40       9   10/17簿记建档   光大银行     AAA      10/19     10/22
投资集团                                              招商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日)   
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*广西交通      30        15       12   10/18簿记建档   国开行      AA+     10/19     10/22 
投资集团                                               光大银行
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*广发证券      135       45        3    10/18招标    工行/农行等   AAA     10/19     10/22 
(000776.SZ)
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*浙江省建        8        4       12   10/22簿记建档   中信银行    AA-     10/24     10/25 
设投资集团
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中信证券       200       50        3    10/16招标    工行/农行等   AAA     10/17     10/18 
(600030.SS)(6030.HK)
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上海外高桥集团   8        4       12   10/16簿记建档   中国银行    AA+     10/17     10/18  
                                                       浦发银行
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圣农发展         6        6       12   10/16簿记建档   招商银行    AA      10/18     10/19
(002299.SZ)
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山东三星集团    10        6       12   10/16簿记建档   中信银行    AA-     10/18     10/19  
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陕西高速        25       20       12   10/16簿记建档   兴业银行    AA      10/17     10/18 
公路建设集团                                           民生银行
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重庆铁发遂渝    7.7       4.7     12   10/16簿记建档   兴业银行    AA      10/17     10/18
高速公路公司
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中国铝业       50        20       12   10/16簿记建档   农业银行    AAA     10/17     10/18
(601600.SS)(2600.HK)                                   光大银行
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江淮动力        8         1       12   10/16簿记建档   浦发银行    A+      10/18     10/19
(000816.SZ)   
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山东高速集团   10        10       12   10/17簿记建档   民生银行    AAA     10/18     10/19
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义马煤业集团   50        20       12   10/17簿记建档   中信银行    AA+     10/19     10/22
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江阴澄星集团    5         5       12   10/17簿记建档   招商银行    AA      10/19     10/22
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小商品城       12        12       12   10/17簿记建档   招商银行    AA+     10/19     10/22
(600415.SS) 
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中南重工        3.6       2       12   10/17簿记建档   民生银行    A+      10/18     10/19
(002445.SZ)
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广州百货        6         3       12   10/17簿记建档   浦发银行    AA      10/18     10/19
企业集团                           (浮息,半年定存基准) 招商银行
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四川航空       5          3       12   10/18簿记建档   民生银行    AA      10/19     10/22
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中国联合      20         20       12   10/18簿记建档   农业银行    AA+     10/22     10/23
水泥集团                                               民生银行
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广东大唐国际   4          4       12   10/18簿记建档   建设银行    AA      10/19     10/22
潮州发电公司 
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中国建筑      15          7       12   10/19簿记建档   招商银行    AA      10/22     10/23
第二工程局
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梅花集团      20         20       12   10/19簿记建档   兴业银行    AA      10/22     10/23 
(600873.SS)                                            招商银行
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郑州煤炭      30         30       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
工业集团                                               兴业银行
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平高电气       5          5       12    推迟发行       广发银行    AA        --       --
(600312.SS)
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营口港        12         12       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
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*山东临工工       7.7      3.7     3    10/18簿记建档   民生银行     AA       10/19      10/22
程机械公司                                            
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*马鞍山市城市    28        8       5    10/22簿记建档   国开行       AA       10/23      10/24
发展投资集团

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