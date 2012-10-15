版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 18:40 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,受降税失望情绪及豆油跌势拖累

路透新加坡10月15日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌,因上周政府宣布降税要等到明年才生效,短期内对处于纪录高位的库存几无缓解效果.

美国及中国豆油期货下滑,亦对棕榈油市场造成压力.美国12月豆油期货BOZ2扩大跌势,周一亚洲尾盘下跌近2%,触及6月中旬来最低.

大连商品交易所1月豆油期货DBYF3收低1.6%,此前曾跌至6月初以来低位.

"当你进到办公室,看到大连及美国豆油下跌,信心就跟着下滑了,"马来西亚一外资交易商称.

"此外,还有马来西亚要一直到2013年年初才会有具体动作,这意味着很难拉低库存."

指标12月棕榈油期货FCPOc3跌2.7%,收报每吨2,433马币(林吉特)(796美元),盘中一度挫跌3.3%至2,417马币.

总成交量为35,166口,高于通常25,000口的成交量.

马来西亚政府周五称,将从2013年1月1日起调降毛棕榈油出口税.

船货调查最新数据显示,需求增强可能协助缓解马来西亚棕榈油库存.马国库存9月触及纪录高位248万吨.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐