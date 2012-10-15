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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 20:12 BJT

〔亚洲橡胶〕10月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 249.8 89 250.8 56

*11月 250.0 19 248.1 10

*12月 251.4 42 250.8 8

* 1月 253.5 263 253.1 12

* 2月 256.0 606 257.0 91

* 3月 258.1 7978 259.0 716

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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