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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 20:28 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油和汽油裂解价差下跌,欧洲市场疲软

轮胎新加坡10月15日电---周一亚洲石脑油价格跌至四日低位每吨974.00美元,因欧洲汽油价格下跌.石脑油裂解价差也下跌6.58美元,至每吨116.45美元.

新加坡一石脑油交易员称,"我观察到的是,亚洲需求稳健.下跌是西方人气低迷带动."

日内可见一些石化厂商的买兴.韩国LG化学买入5万吨11月下半月交付的石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价溢价14.50美元.

该价格高于韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)的买入价格.YNCC买入7.5万吨11月下半月石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价溢价13.50-14.00美元.

上周五台塑买入两至三批石脑油船货的更多细节浮出水面.交易商称,成本加运费价可能每吨较日本报价溢价11.00-12.00美元.

Mangalore Refinery and Petrochemicals标售11月17-19日装运的3.5万吨石脑油船货.招标将于10月17日结束,有效期至10月18日.

亚洲汽油裂解价差跌至七日低点每桶9.61美元,因欧洲汽油价格下跌,且西非对汽油的需求疲软.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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