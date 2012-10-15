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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 20:21 BJT

〔美国经济〕美联储不会在经济成长迹象刚冒头时便收紧政策--纽约联储

路透纽约10月15日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美联储不会在美国经济成长的正面迹象首次出现时,就急于撤出宽松政策.

杜德利表示,只有"我们相信经济复苏已安然确立之后,"政策立场才会"演进."

其还称,"基于这一点,若我们得到一些经济成长的好消息,我认为我们不会匆忙对此作出反应."杜德利在美联储政策委员会拥有永久投票权.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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