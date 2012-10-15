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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 20:29 BJT

〔标题新闻〕波兰9月CPI较上年同期升3.8%,升幅持平8月但低于分析师预估的3.9%--统计局

注:消费者物价指数(CPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW8E8LF000]

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