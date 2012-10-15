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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 20:16 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯9月工业生产较上年同期增长2.0%,预估为增长2.2%,8月为增长2.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR4E8G301T]

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