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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 21:07 BJT

〔美国经济〕乐见油价下跌,但油价并非美国经济复苏重大障碍--纽约联储

路透纽约10月15日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示:

* 能源价格对经济前景的影响有好有坏

* 乐见油价下跌,但油价问题并非美国经济复苏的重大障碍

* 目前而言,调降超额准备金利率弊大于利.(完)

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