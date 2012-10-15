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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 20:54 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,11月/12月价差徘徊在平盘附近

路透新加坡10月15日电---亚洲燃料油市场周一持稳,因11月/12月跨月价差依然徘徊在平盘水平附近.

路透数据显示,11月/12月跨月价差在亚洲收盘时报每吨逆价差0.25美元.该跨月合约在上周两度滑入正价差,之后回到逆价差.周二该合约将转为即期合约.

正价差表明现货价格低于期货价格,而逆价差则相反.

市场人气普遍低迷,因原油价格持续攀升损及需求.与此同时,亚洲市场预定在10月份接获约500万吨来自西方的燃料油.

船用燃料市场也表现黯淡.新加坡海事及港务管理局数据显示,按规模计全球最大的船用船用燃料油港口--新加坡9月船用燃料销售降至七个月低位的333万吨.

新加坡第三季船用燃料油总销量为1,050万吨左右,较前季下滑7%,较上年同期萎缩4%.

但市场人士预期,冬季的燃料油需求将会反弹,尤其是在韩国、日本和中国.

韩国公用事业部门已开始囤积燃料油以迎接冬季用油高峰,韩国KDHC通过招标采购了3.1万吨低硫燃料油.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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