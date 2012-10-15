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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 21:09 BJT

〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水下跌,触及7月以来最低

路透新加坡10月15日电---亚洲高硫柴油升水周一下滑,触及逾三个月低点,因印度供应增加.

路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油较新加坡报价的现货升水下跌0.06美元至每桶0.44美元.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)求售第三批含硫0.25%的柴油船货,为该品级柴油逾一年来首次出口,进一步显示该公司正在逐步转向生产更为清洁的燃料产品.

交易商称,不过中质含硫柴油的需求仍受到支撑,伊拉克和Petron都在寻找现货和有期市场的供应.

菲律宾Petron求购一批柴油船货,交付日期为11月中.伊拉克国家石油营销组织(SOMO)求购逾100万吨柴油,交付日期在明年.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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