(重发)〔美股业绩〕交易与贷款业务获利上升助花旗第三季业绩胜过预期(更新版2)

(重发以补充遗漏段落)

(新增更多细节)

* 净利为4.68亿美元,上年同期为37.7亿美元

* 调整后每股盈余为1.06美元,华尔街预估为0.96美元

* 净利差升至2.86%,高于上年同期的2.83%

* 股价收高5.5%

路透10月15日电---花旗集团(C.N)第三季交易业务获利上升,贷款业务利润也意外增多,提振股价大涨5.5%.

在零售券商部门价值减计47亿美元后,花旗第三季获利下滑,但抵押贷款业务利润上升,而且整体业绩胜过分析师预估均值.

该行财报中一个关键部分是贷款业务的获利能力,扣除信贷损失后贷款业务获利上升,因该行通过吸收更多低成本存款降低了融资成本.截至9月末,该行存款较上年同期增长11%至9,450亿美元.

摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)上周均公布贷款业务获利下滑,令人担心一段时期内低利率对银行获利的打击程度会有多大.在与投资者召开的电话会议上,花旗集团首席财务官John Gerspach谨慎表示,该行下季度贷款业务的利润率可能小幅下滑.

大银行面临的全球经济形势依然严峻,因很多类型的贷款都是需求低迷,而且许多投行业务利润受到监管约束,低利率又让贷款业务获利承压.

这种大环境是首席执行官潘迪特(Vikram Pandit)面临的又一个阻力.潘迪特正对花旗集团进行重组,将重点放到商业与投资银行业务、交易处理业务、以及针对全球相对高财富客户的零售银行业务上.

花旗集团旗下的花旗控股部门,则持续带来压力.该行在危机之后设法剥离花旗控股的住宅事业和资产.花旗控股在最新一季因券商价值减记而亏损35.6亿美元,上年同期则亏损12.2亿美元.但该部门也在缩减规模,第三季时资产价值1,710亿美元,第二季和2009年中时则分别为1,910亿美元,5,820亿美元.

包括券商部门减记在内,花旗集团整体第三季净利为4.68亿美元,每股盈余0.15美元.上年同期则为37.7亿美元,每股盈余1.23美元.

扣除29亿美元减记及会计利得和损失的调整后获利为32.7亿美元,每股获利1.06美元,比汤森路透I/B/E/S调查分析师所得平均预估高0.10美元.

欲浏览获利图表,请点选(link.reuters.com/xax33t)

该行的净息差从上年同期的2.83%升至2.86%,第二季时为2.81%.

花旗集团表示,第三季商业和投资银行的获利成长了67%,因固定收益和股市营收增加,且支出降低.Gerspach表示,客户的交易需求推动交易量,这和一年前情况大不相同,当时欧债危机日益黯淡,似乎没有客户想要接近市场.

在北美的零售银行营收成长35%,主要是反映了抵押营收增加.

Gerspach表示,对于控制支出的兴趣要大过于抢攻抵押贷款再融资市占率.

对于摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周五有关房市已经度过难关的说法,Gerspach不予认同.

"我有时难以看到转机,"Gerspach表示,"以前,我们看到过这些时而出现的改善迹象,但随后都难以为继."

美国以外地区的业绩普遍较弱,花旗持续运营的国际消费者银行业务获利下降3%,面向北美以外企业和政府的交易服务利润亦下降了几个百分点.海外业务的业绩疲弱,部分源于汇率的变化.

花旗的资本实力增强,一级普通股权益资本比率达到8.6%,高于上一季的7.9%,也高于其8%的年底目标.

券商Sterne Agee的分析师Todd Hagerman表示,花旗现在有足够多的资本向监管者要求明年把季度股息从目前的1美分提高到15美分.

但潘迪特拒绝向分析师预测,在即将开始的新一轮年度压力测试中,美联储是否会批准其派发资本.

花旗股价最近几个月大涨,自6月底以来上涨了27%,涨幅几乎是KBW银行股指数的三倍.

花旗股价周一收高5.5%或1.91美元,报36.66美元.(完)