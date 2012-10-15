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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 22:09 BJT

〔美国热股〕软银将购买Sprint Nextel多达70%的股权,后者早盘上涨

路透10月11日电---日本移动运营商软银(Softbank)(9984.T)表示,将购买美国第三大运营商Sprint Nextel Corp (S.N)多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.[ID:nSB2049475]

该消息甫一出炉,ClearwireCLWR.O股价随即大涨.Sprint对软银这么有吸引力,是因其持有Clearwire的多数权益.

Sprint Nextel的竞争对手美国电话电报公司(AT&T)(T.N)股价下挫.

在周一早盘交易中,Sprint Nextel涨0.52%,至5.76美元; Clearwire暴涨24.49%,至2.87美元;AT&T下跌1.40%,至35.13美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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