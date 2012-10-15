版本:
中国
债券 | 2012年 10月 15日 星期一 22:41 BJT

〔标题新闻〕加拿大第三季企业景气因全球经济的不确定性而恶化,投资趋势降至三年低点--调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LF6KO]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐