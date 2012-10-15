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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.105%,投标倍数为4.61

路透华盛顿10月15日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.105

中值 0.095

低值 0.085

投资 0.106

价格 99.973458

高值得标比率 67.52%

投标倍数 4.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,173,300

总投标 147,665,602,100

竞争性投标得标 31,159,123,200

非竞争性投标得标 634,050,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/18

到期日 2013/01/17

CUSIP码 9127957B1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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